В Москве подвели итоги чемпионата творческих компетенций ArtMasters

В Москве подвели итоги Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters в возрастной категории юниоры. Это конкурс для молодых специалистов, которые решили связать жизнь с кино, театром, музыкой.

Свои таланты демонстрировали веб-дизайнеры, видеооператоры и монтажёры, звукорежиссёры, клипмейкеры, сценаристы, художники-аниматоры. Всего в финале приняли участие 100 человек из разных регионов. Чемпионат направлен на развитие креативных индустрий в России и поддержку юных творцов, сообщает "ТВ Центр".