Москвичей предупредили о возвращении ливней с грозами

С 4 августа в Москве после тёплых солнечных дней начнутся дожди. Об этом написал у себя в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

В регион придёт южный циклон. Днём он закроет небо плотными облаками и зарядят дожди, местами ливневого характера, что ограничит приток солнечного тепла, сообщил специалист.

По данным Гидрометцентра России, дожди с грозой пройдут 4 и 5 августа. Дневная температура будет колебаться от 22 до 27 градусов. В ночь на 5 августа ожидается сильный ливневый дождь.