В Туапсе ввели режим ЧС после разрушительных ливней

В Туапсинском районе Краснодарского края ввели режим ЧС после ливней, смерчей и схода селей. Как сообщил глава региона Вениамин Кондратьев, из-за повышения уровня воды в реке Чепсе и сильных дождей произошло подтопление сельских участков.

Число затопленных домовладений приближается к ста. Экстренные и спасательные службы работают в усиленном режиме, людям оказывают необходимую помощь.

Синоптики говорят, что дожди с грозами продолжатся завтра, 4 августа. Ожидаются град и шквалистый ветер. Есть вероятность формирования смерчей над морем.