Российские пловцы взяли золото на Чемпионате мира в Сингапуре

Россияне завоевали две золотых медали на Чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Первую награду высшей пробы завоевал Климент Колесников - дистанцию 50 метров на спине он проплыл за 23,68 секунды, установив рекорд чемпионатов мира.

Второе место разделили наш пловец Павел Самусенко и спортсмен из Южной Африки, оба финишировали за одинаковое время - 24,17 секунды.

Ещё одно золото у нашей команды в комбинированной эстафете 4x100. Российскую команду представляли Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков, Егор Корнев, сообщает "ТВ Центр".