"Косноязычна, вульгарна, у нее даже нет образования!" За что в окружении Диброва недолюбливают Полину

На днях в семья Дмитрия Диброва разразился громкий скандал. 36-летнюю жену телеведущего поймали на измене. Полина тайно бегала на свидания к мужу лучшей подруги, миллиардеру Роману. Встречи парочка цинично устраивали под носом у своих супругов.

Роман так пленен Полиной, что уже подал на развод и планирует забрать у жены шестерых детей и растить их с Дибровой. Супруга телеведущего, как и сам шоумен ситуацию не комментируют. Зато охотно разговаривают с прессой друзья Дмитрия. Они годами терпели рядом Полину, хотя считают ее очень неприятной особой.

Близкие шоумена в недоумении — почему девушка, которой муж дал все, решила так гадко с ним поступить. Мол, ну ладно изменила, но зачем доводить скандал до таких масштабов. Да, конечно, разница в возрасте большая, и вполне естественно, что Полина посматривала по сторонам, но уйти к многодетному другу семьи — это очень подло. Впрочем, знакомые ведущего отмечают, что мезальянс проявлялся не только в 30-летней разнице в возрасте.

"За все годы совместной жизни и интеллектуальное сопровождение Диброва Полине так и не удалось обогатить свой внутренний мир. Всегда косноязычна, вульгарна, у нее нет даже высшего образования. За годы жизни с эрудированным мужем она не захотела его получать", — заявил в беседе с "КП" один из приятелей Диброва, отметив, что шоумен всеми силами пытался придать интеллигентный лоск жене, но у него это так и не вышло.

Отметим, что, по слухам, Дмитрий уже нанял адвоката. В бракоразводном процессе телеведущего будет представлять звездный защитник Александр Добровинский. Но, как предполагают юристы, скорей всего дележки имущества не будет. Существует вероятность, что Дмитрий даже согласится выплачивать Полине ежемесячное пособие.