59-летний москвич отдал колдуну 75 тысяч рублей для возврата любимой

59-летнего жителя столицы обманул чёрный маг. Он пообещал москвичу, что вернёт ему возлюбленную, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Потерпевший расстался с любимой женщиной и нашёл в Сети колдуна, который среди прочего обещал возврат суженой. Мужчина поведал магу свою историю, а тот предложил провести обряд по возврату любимой.

Сначала расстроенный мужчина отдал колдуну пять тысяч рублей за диагностику, а потом ещё 70 тысяч за сам обряд. После этого любимая не вернулась к потерпевшему и он пошёл за правдой в полицию.

К магу пришли силовики и ему пришлось вернуть деньги за неудачный обряд. Возбуждено уголовное дело.