В Сочи задержаны авторы скандального ролика, снятого на фоне горящего промобъекта

В Сочи задержали молодых людей, снимавших видео на фоне пожара на промышленном объекте. Утром в соцсетях появился скандальный ролик, на котором две девушки и юноша снимали селфи под весёлую музыку на фоне крупного пожара, возникшего после атаки беспилотника.

В региональном главке МВД вечером 3 августа сообщили, что сотрудники полиции установили и задержали участников этого ролика. Трое молодых людей (19, 20 лет и 21 года) оказались приезжими из Нижнего Тагила.

Выяснилось, что они снимали ролик в состоянии алкогольного опьянения для дальнейшей публикации в социальной сети TikTok. Все трое принесли извинения на камеру.

Одну из участниц скандального ролика оштрафовали по статье КоАП России "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения".

Сегодня в результате падения обломков беспилотника в Сочи возник крупный пожар на промобъекте, который удалось потушить через несколько часов.