Вооруженные силы России ночью нанесли серию высокоточных ударов по военной инфраструктуре ВСУ в Одессе. Накануне вечером взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Херсоне. Сирены воздушной тревоги звучали в десяти областях Украины. Атакуют врага наши бойцы и на передовой.

Надежную поддержку штурмовикам обеспечивают операторы ударных и разведывательных дронов. Они держат под контролем вражеские опорники, обнаруживают и уничтожают скопление бронетехники и личного состава на линии боевого соприкосновения.

Мощные удары по укрепрайонам неприятеля наносят танкисты. На Южно-Донецком направлении уничтожены пункты временной дислокации боевиков в лесополосе. Без промаха бьет реактивная артиллерия.

В Сумской области "Ураганом" накрыли тыловые позиции неонацистов. Расчеты РСЗО работают точно по заданным координатам.