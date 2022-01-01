Силы ПВО России сбили 61 украинский дрон в ночь на 4 августа

В течение прошедшей ночи с 23.00 мск 3 августа до 05.20 мск 4 августа дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 61 украинский дрон.

В частности, 18 – над акваторией Черного моря, 12 – над Воронежской областью, 11 – над Республикой Крым, восемь – над Белгородской областью, шесть – над Волгоградской областью, два – над Брянской областью, также два – над Ростовской областью, по одному – над Московским регионом и над Рязанской областью, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны России.

Ранее российская армия нанесла точечные удары по позициям зенитных ракетных комплексов, местам хранения и подготовки к запуску беспилотников дальнего действия. Также нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома. За минувшие сутки силы ПВО сбили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 274 беспилотника противника.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.