Уиткофф прибудет в Россию 6 или 7 августа, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник Стивен Уиктофф прибудет в Россию 6 или 7 августа. Об этом он сказал во время встречи с журналистами перед вылетом в Вашингтон.

Глава Белого дома добавил, что готов ввести санкции против России уже 9 августа, если к этому моменту не удастся заключить сделку по Украине. При этом он отметил, что Москва умеет их хорошо обходить.

14 июля Трамп заявил, что вводит срок в 50 дней для достижения договоренности между Россией и Украиной. 29 июля он сказал, что сокращает срок до 10 дней.