Трамп: Американские атомные подлодки уже находятся "там, где им положено быть"

Президент США Дональд Трамп заявил, что атомные подводные лодки уже находятся "там, где им положено быть". Об этом он сказал во время встречи с журналистами перед вылетом в Вашингтон.

"Они уже находятся в регионе, там, где им положено быть", — добавил Трамп.

Ранее глава Белого дома поручил переместить две американские атомные подводные лодки "в соответствующие регионы" в ответ на слова зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. Трамп отметил, когда речь заходит о ядерном оружии, США должны быть готовы. Позже в интервью для Newsmax он уточнил, что подлодки направят ближе к России.