Корабли ВМФ России и армии Китая вышли в Японское море

Из Владивостока в Японское море вышли корабли ВМФ России и Народно-освободительной армии Китая. В рамках учений "Морское взаимодействие" экипажи двух стран отрабатывают боевые навыки.

При поддержке авиации сводный отряд в составе большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" и корвета "Громкий", а также эскадренных миноносцев "Шаосин" и "Урумчи" провёл тренировки по совместному маневрированию и отразил воздушные атаки условного противника с помощью корабельной артиллерии.

Также в планах учений, которые продлятся до 5-го августа, отработка действий поиска и спасения на море.