Российские киберспортсмены победили в международном чемпионате в Кёльне

Ещё одна победа россиян - на этот раз в киберспорте. Наша команда выиграла в турнире по Counter-Strike в немецком Кёльне.

В финале престижного соревнования игроки нашей сборной Team Spirit обошли европейцев со счётом 3:0 и забрали главный приз чемпионата - 400 тысяч долларов.

Ещё одна российская награда - в личном зачёте лучшим игроком состязания признан 18-летний Даниил Крышковец. Team Spirit продолжает победную серию - в прошлом месяце наши геймеры победили на кибертурнире по "Дота-2" в Саудовской Аравии.