Австралийцы пришли в восторг от сильного снегопада

Кадры из Австралии. На восток страны обрушился обильный снегопад - это довольно редкое явление на континенте даже в разгар зимы.

Засыпаны здания, деревья, улицы. На дорогах буксуют автомобили. Обильных осадков не выдержали провода - тысячи домов остались без света.

В штате Новый Южный Уэльс выросли 40-сантиметровые сугробы - такого не было с середины 80-х годов. В Квинсленде снег выпал впервые за десять лет. Зимней погоде очень рады дети - они играют в снежки и лепят снеговиков. Многие австралийцы признаются, что видят подобное впервые в жизни.