В Ленобласти столкнулись поезд и автобус с туристами

В Ленинградской области столкнулись грузовой поезд и автобус с туристами.

ДТП произошло на переезде между станциями "Лодейное Поле" и "Олонец". Автобус двигался из Кеми в Ярославль, туристы направились в монастырь Александра Свирского.

Водитель автобуса выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Схода подвижного состава нет.

По предварительной информации, погибли два человека, еще 10 пострадали, сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги. Всего в салоне находились 37 человек.

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку. На месте происшествия работают экстренные службы. ДТП не повлияло на движение пассажирских поездов, сообщили РИА Новости в РЖД.