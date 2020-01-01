Арзамасова высказалась прямо при Авербухе: "Я категорически против шантажа"

Илья Авербух и Елизавета Арзамасова посетили фестиваль "Таврида.АРТ". Знаменитости рассказали о том, как воспитывают сына Льва и дочь Лию.

Напомним, что появился на свет в 2021 году. А дочь родилась спустя три года. Сами Авербух и Арзамасова официально оформили отношения в конце 2020 года. Причем для самого главного дня актриса выбрала наряд не классического белого цвета, а предпочла голубое платье.

Звезда комедийного сериала "Папины дочки" старается быть максимально осознанной мамой и даже позволяет детям шалости.

"Я думаю, что обязательно нужно хулиганить. Особенно до какого-то определенного периода пока хулиганства неосознанные, а вот такие какие-то нежные, безобидные. Обязательно нужно давать ребенку эту возможность", - высказалась актриса.

При этом Арзамасова подчеркнула, что не приемлет некоторых элементов воспитания. "Я вот категорически против шантажа: „сделаешь — не будет мультиков“. Тогда ведь повышается ценность тех самых мультиков, какой-то вкусности. Получается, это высшая точка наслаждения, к которой надо стремиться", - убеждена Елизавета.

При этом она немедленно предложила альтернативу. Актриса рассказала, что "завлекает" детей досугом. А вот Илья Авербух признался, что вырос в семье с достаточно жестким воспитанием, поэтому бесконечное терпение жены его даже поражает, передает Starhit.