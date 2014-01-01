Россия объявила в розыск экс-министров обороны Украины

МВД России объявило в розыск четырех из десяти бывших глав Минобороны Украины.

Михаил Коваль, Валерий Гелетей, Степан Полторак и Андрей Загороднюк занимали посты министров обороны после госпереворота на Украине в 2014 году.

Их разыскивают по статье Уголовного кодекса. По какой именно, в базе ведомства МВД не уточняется.

Как сообщает ТАСС, Коваль в феврале 2023 года был заочно обвинен в координации "военной агрессии против жителей Донбасса в 2014 году". Гелетей и Полторак заочно обвиняются в России в геноциде гражданского русскоязычного населения в Донбассе, а Загороднюк – в причастности к обстрелам населенных пунктов Донбасса.

Весной 2024 года МВД России объявило в розыск экс-президента Украины Петра Порошенко в розыск по неназванной статье Уголовного кодекса.