В Мосгорсуде усилили меры безопасности из-за рассмотрения дела о теракте в "Крокусе"

В Москве начался судебный процесс по делу о теракте в концертном зале "Крокус сити холл". В результате атаки погибли 149 человек, более 300 пострадали. На скамье подсудимых 19 радикалов - исполнители этого варварского преступления, а также их пособники. Известно, что после совершения теракта нападавшие пытались сбежать на территорию Украины.

В Московском городском суде сегодня повышены меры безопасности из-за того, что рассматривается крайне резонансное дело о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл". Тогда, 22 марта прошлого года, в результате атаки боевиков погибли 149 человек и более полутысячи получили ранения. Сегодня в суде готовы начать рассматривать это уголовное дело по существу – это основная часть судебного заседания, когда стороны изучают и анализируют доказательства вины.

На скамье подсудимых, помимо предполагаемых исполнителей теракта, люди, который обвиняются в пособничестве. Предоставляли квартиру, машину, пересылали деньги и перевозили оружие. Сейчас сложно сказать, сколько времени уйдёт на рассмотрение дела по существу. Дальше будут прения сторон и уже окончательная стадия – вынесение приговора.