Информация о новых успехах российских военных в зоне СВО. Наши бойцы прорвали оборону неонацистов в Красноармейске и ликвидировали основную трассу снабжения. Киевские радикалы вынуждены прятаться в подвалах, пока российские штурмовые группы завершают операцию по окружению города. Также поступают сообщения о стремительном наступлении наших мотострелков и десантников в Купянске. А в Николаевской области уничтожено большое количество западных наёмников.

Это видео, сделанное наемниками, теперь в руках российских силовиков. В кадре – боевики из Парагвая. Отрабатывают элементы огневой подготовки. Вообще, их считают лучшими среди латиноамериканцев. Но где-то иностранцы просчитались. И, несмотря на хорошую выучку, к встрече с нашей авиацией оказались не готовы.

Там, где еще вчера квартировали парагвайцы и кроме испанской была слышна английская, французская речь, сегодня – только лай собак. Это Николаев. Место дислокации иностранных наемников. На улице огромная воронка. От базы не осталось камня на камне. Агентура сообщила – среди ликвидированных в этот раз больше всего было франкоговорящих. Из объятого пламенем здания их увозили всю ночь.

Еще одну сводную группу иностранцев и украинских националистов российские бойцы заблокировали в Кременском лесу. На батарее тревога. Координаты получены. И тут же следует залп.

Артподготовка превратила позиции ВСУ в бурелом. Военные говорят – вот уже сутки, как Кременском лесу никакой активности противника. Массив, в котором националисты два года вели ожесточенные бои, сегодня на 95 процентов занят группировкой "Запад".

Когда на обочине взорвался авиационный фугас, перепуганные бандеровцы мгновенно забыли украинскую мову и перешли на русский. И было от чего. Таких управляемых бомб российские штурмовики сбросили на трассу Красноармейск – Константиновка не меньше пяти. В результате дорога перерезана. Сообщения между городами уже нет. ВСУ пытались отбить позиции. Бросили в бой бронегруппу. Кстати тоже усиленную наемниками. В основном, поляками. Вот все, что от них осталось (см. видео).

В Константиновке улицы пусты. Националисты из развалин стараются не выходить. И похожая ситуация в Красноармейске. Город практически окружен. ВСУ уже не скрывают – русские просачиваются сотнями небольших групп. Атакуют внезапно. По сути, гарнизон националистов оказался рассечен на несколько очагов. И в эти минуты идет их успешная ликвидация.