Washington Post: Запад потрясен успехами экономики России под санкциями

Запад разочарован санкциями как инструментом сдерживания. Издание Washington Post пишет о потрясении, которое вызвал рост экономики России в условиях давления на нее целого ряда государств. Несостоятельная политика односторонних рестрикций выглядит все менее эффективным оружием. Так, Индия и Бразилия отвергли требования США прекратить закупки российской нефти, несмотря на угрозы Вашингтона. Вот и американский президент Дональд Трамп уже не так уверен, сработает ли его ультиматум Москве.

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