В Пермском крае туристы стали свидетелями мощнейшего урагана

Гром и молнии! Сильнейший шквалистый ветер. И мощный ливень. Как говорят – залповый. Длился всего двадцать минут - а в результате в Воронеже образовалось настоящее море. Бушевало и во дворах, и на дорогах. Вот так ушла под воду Пеше-Стрелецкая улица.

Люди передвигались по колено в воде, машины выталкивали вручную. Сильные ливни, град, грозы и смерчи - в разных российских регионах. Пермский край оказался во власти урагана. Порывы ветра достигали такой силы, что ломали и с корнем вырывали деревья. Этот палаточный лагерь в один момент превратился в декорации к триллеру или фильму-катастрофе. Туристы чудом не пострадали.

А в Казани ливень настолько сильно размыл дорогу, что образовался огромный провал. Буквально под колёсами троллейбуса. В какой-то момент он фактически завис над ним, будто над пропастью. Понадобилась спасательная операция - его вытаскивали с помощью подъемного крана.

Последствия стихии ликвидируют и в Краснодарском крае. Из-за сильнейших ливней там вышли из берегов горные реки. Было затоплено сразу несколько населённых пунктов. Ряд участков федеральной трассы перекрывали из- за схода селей. Сейчас движение восстановлено. Многие придворовые территории уже освободились от воды. В Туапсинском районе их очищают от наносов и иловых отложений. Приводят в порядок пляжи. К морю невозможно было подойти из-за ила, брёвен и мусора. Волонтёры - туристы и местные жители подключились сразу же.

Мониторинг гидрологической обстановки продолжается. А поскольку прогноз на ближайшие дни в регионе не самый благоприятный, спасатели аэромобильной группы МЧС останутся на месте - на случай, если потребуется оперативная помощь. Мощные ливни ожидаются сегодня и в Москве. МЧС предупреждает о возможной грозе и сильном ветре.