Собянин рассказал о подготовке специалистов по электронике в колледжах Москвы

В новом учебном году свыше двух с половиной тысяч студентов столичных колледжей будут получать профессии, связанные с электроникой. Это одна из наиболее перспективных и востребованных отраслей современного рынка труда.

Как рассказал в своём блоге мэр Москвы Сергей Собянин, свыше 70 процентов учебного времени займёт практика в мастерских, лабораториях и на предприятиях. Благодаря этому больше половины студентов начинают работать уже во время обучения и практически все выпускники трудоустраиваются по специальности.

Их приглашают такие предприятия как "Аэроприбор-Восход", научно-производственное объединение "Алмаз", машиностроительный завод "Авангард", компания "Авиамарка" и другие.

По словам мэра, в этом году в колледжах появится новая специальность - "оператор автоматической линии сборки радиоэлектронной аппаратуры и приборов".