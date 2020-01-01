Умер народный артист СССР Эльдар Шенгелая

Сегодня, 4 августа, стало известно, что умер народный артист СССР, режиссер Эльдар Шенгелая. Печальное событие случилось в Грузии. Новость сообщил фонд Нато Вачнадзе. Режиссеру было 92 года. Что стало причиной смерти, пока неизвестно, передает ТАСС.

Эльдар Шенгелая родился 26 января 1933 года в Тбилиси в семье Николая Шенгелая и Нато Вачнадзе. В 1958 году он окончил ВГИК, позже начал работать со студиями "Мосфильм" и "Грузия-фильм".

В 1983 году снял комедию "Голубые горы, или Неправдоподобная история", которая получила приз Всесоюзного кинофестиваля и Государственную премию СССР. Однако настоящий успех ему принесла лента "Белый караван", которая вышла в 1964 году и получила номинацию на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля.

К слову, в 2020 году умер младший брат Эльдара, Георгий Шенгелая. Он тоже был режиссером. Ему было 82 года. Причины смерти не назывались, но известно, что он умер в Грузии. Георгий Шенгелая известен российскому зрителю по таким фильмам, как "Алавердоба", "Пиросмани", "Ехал поезд" и другим.