Наговоривший гадостей про Долину Виктор Дробыш дал заднюю

Пока одни следят за шумихой вокруг развода Дмитрия Диброва и его молодой супруги Полины, другие наблюдают за очередным скандалом, связанным с Ларисой Долиной. Певица уже давно попадает на страницы СМИ не из-за новых песен и концертов, а из-за историй с мошенниками и критики в адрес коллег.

"Она хочет учить или самоутверждаться?"

На прошлой неделе в интернете завирусился ролик 4-летней давности, где Долина на after-party конкурса "Новая волна" публично отчитала Диму Билана за его манеру пения. Прямо из зала певица начала критиковать победителя "Евровидения" и давать ему советы, которые, судя по реакции Билана, он даже не просил.

За коллегу по шоу-бизнесу заступился композитор и продюсер Виктор Дробыш. Он упрекнул Долину в токсичности и самоутверждении за счет юных вокалистов. По его мнению, метод кнута, который использует певица, уже давно не актуален. И вообще методы преподавания Долиной, у которой, к слову, нет педагогического образования, давно устарели.

"Что он там вякает?"

Высказывания Дробыша не понравились другому российскому певцу — Алексею Глызину. Он посоветовал композитору рассуждения о преподавательских талантах Ларисы Долиной оставить при себе. Глызин не стал стесняться в выражениях.

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"Что он там вякает? Осуждение Витя пусть оставит при себе. Я считаю, что она как преподаватель вправе критиковать. Если кого-то не устраивает – пусть ее увольняют, расстреляют. Но ей доверяют, а значит, она показывает результат", - заявил Глызин в интервью "Абзацу".

Он добавил, что Долина действительно бывает резкой, а доброй он ее видел всего пару раз.

Заступился за Долину и ее бывший муж. Илья Спицын подчеркнул, что Виктор Дробыш не в праве раздавать кому-то оценки, ведь ему до звания настоящего композитора еще далеко.

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"Я ничего не говорил!"

Однако неожиданно выяснилось, что Дробыш вообще ничего не говорил про Долину. По крайней мере, он сам так утверждает. Приписываемые ему слова про токсичность Ларисы Александровны он назвал выдумкой журналистов.

"Я ничего не говорил! Я не знаю, что там все обсуждают, вообще такого не говорил. Нет, конечно. Это глупости! Напишите, что это все глупости! Она все делает правильно, она молодец!" — заявил Дробыш "СтарХит". Отметим, что резкий комментарий композитора по-прежнему доступен на сайте ОСН.