Объявившая о своей смерти жена любовника Полины Дибровой удалила скандальный пост

Главной темой обсуждения в звездной тусовке и СМИ остаются проблемы в отношениях Дмитрия Диброва и его жены Полины. Как стало известно на прошлой неделе, молодая красавица решила уйти от 65-летнего телеведущего к 50-летнему бизнесмену Роману Товстику. Тот ради новой пассии даже решил бросить жену - 40-летнюю Елену. У пары, к слову, шестеро детей, а в браке они прожили 19 лет.

После того, как Роман объявил о разводе, Елене стало плохо. Близкие пары сообщили, что женщина в тяжелом состоянии, она буквально сходит с ума. Больше всего обманутую супругу задело то, что ее брак разрушила подруга, ведь с Полиной Дубровой они были очень близки.

Эмоции обманутой женщины зашли настолько далеко, что 30 июля в ее соцсетях даже появился пост, в котором неизвестные сообщили о смерти Елены Товстик. Сообщение сопровождалось фото горящей свечи.

"К сожалению, Роману придется забрать тело из Италии свой жены! Разрушив семью, убив мать и 6 детей .. так жестоко уходя к ее подруге семьи .. это невозможно пережить", - говорилось в публикации (орфография и пунктуация автора сохранены. — прим.редакции).

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Впрочем, в комментариях сразу же поставили под сомнение факт смерти Товстик. Интернет-пользователи обвинили Елену в манипуляциях. Другие решили, что вся эта история — так называемый прогрев к чему-то, ведь пост о смерти сопровождался рекламными хештегами.

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И вот в воскресенье поздно вечером пост о смерти Елены Товстик неожиданно пропал из социальных сетей. Никаких комментариев по этому поводу она не давала. Остается только гадать, что это было и надеяться, что с Еленой все в порядке, а громкие заявления о ее смерти действительно были написаны на эмоциях.