ФСБ сообщила об уничтожении группы боевиков в КБР

Сотрудники ФСБ ликвидировали в Кабардино-Балкарской Республике (КБР) троих сторонников международной террористической организации, которая запрещена на территории России.

Мероприятия по нейтрализации проходили в селе Исламей Баксанского района. При задержании преступники оказали вооруженное сопротивление, они были ликвидированы ответным огнем. Потерь среди личного состава правоохранительных органов не было, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

На месте боя были обнаружены два автомата два автомата Калашникова, пистолет ПМ и два СВУ.

Как удалось выяснить следствию, что террористы готовили вооруженное нападение на сотрудников правоохранительных структур КБР.

В СКР заявили, что возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном приобретении оружия, незаконном изготовлении взрывчатых веществ и о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.