Шаляпин взорвался после вызывающего поступка Гузеевой: "Я устал быть мальчиком для битья!"

Певец Прохор Шаляпин принял участие в шоу "Перепой звезду", в котором профессиональные артисты выступают вместе с любителями. Их выступления оценивает жюри, в состав которого входят Петр Дранга, Егор Кончаловский, Лариса Гузеева, Надежда Михалкова.

Артисты исполнили песню "Единственная моя". Зрители в зале оставлись в полном восторге и даже встали, аплодируя. Однако их выступление раскритиковала в пух и прах Лариса Гузеева. "Вы сейчас на полном серьезе встали с криками „Браво“?! Это настолько было плохо с обоих сторон…" - заявила артистка.

Шаляпин не согласился с актрисой и поблагодарил зрителей за поддержку. Однако Гузеева все равно осталась при своем мнении. "Ну это правда было ужасно! Ну, Прохор, ну правда… Даже я так умею петь!" - с укоризной отметила Гузеева.

Ее поддержал Егор Кончаловский, который дал понять, что ему выступление Прохора Шаляпина тоже не понравилось. Однако артист не стал воспринимать близко к сердцу комментарии членов жюри.

"У вас ни у кого нет музыкального образования. Оно у меня есть. У меня и Петра Дранги! Все остальные — извините. Я нравлюсь всем бабушкам нашей страны — это самое главное", - заключил певец.

Однако Лариса Гузеева продолжила пикировку. Она раскритиковала сам выбор песни. По ее мнению, следовало исполнить более современную композицию, подходящую для молодого участника конкурса, которому нет и 25 лет. "Вышел такой красавец-молодец, 24 года и затянул старперскую песню..." - высказалась актриса, при этом отметив, что Прохор спел хуже своего непрофессионального коллеги.

Шаляпин не выдержал и заявил, что слова Гузеевой это хамство, и она тоже "не Анна Шатилова". Тогда актриса вызывающе нажала красную кнопку, таким образом проголосовав против этого дуэта. Шаляпин взорвался:

"Мне, извините, 41 год уже. Мне надоело! Я устал быть мальчиком для битья! Я тот, кто я есть! У меня высшее музыкальное образование. Я окончил Академию Гнесиных. Я пою вообще народные песни, а эта единственная моя, которую называете нафталином, но здесь хотя бы текст, извините, со смыслом".