Дмитрия Диброва заметили в компании другой женщины

Вот уже который день в российском шоу-бизнесе идет бурное обсуждение деталей личной жизни семейства Дмитрия и Полины Дибровых. До недавнего времени казалось, что эта пара - образец гармонии супругов: они в браке уже 16 лет, воспитывают троих сыновей.

Но не тут-то было. На днях появилась информация, будто Дибровы на грани развода. Многодетную маму поймали на измене. По слухам, 36-летняя жена телеведущего уже полгода тайно встречается с мужем лучшей подруги, бизнесменом Романом.

По некоторой информации, для любовных утех мужчина даже снял дом рядом с особняком Дибровых на Рублевке. Роман так увлекся подругой жены, что еще месяц назад подал на развод. У мужчины шесть детей, и он планирует их отобрать у жены.

Самое интересное, что Полина совсем не боится критики и злобы, которая как из рога изобилия льется на нее в Сети после вскрывшихся обстоятельств. Пока одни люди ругают ее и обзывают разлучницей, другие поддерживают Диброву.

"Вы умничка", "Диброва Д особо не жаль... ушла и ушла", "Полина, вы правда одна из самых красивейших и чудесных женщин", "Будь, наконец, счастлива, девочка", "Будь счастлива, Полина! Люби и будь любима! И плевать на всех! Бабушек, дедушек, подруг, злопыхателей!" - высказались поклонники в Сети.

Однако теперь появилась информация, будто Дмитрий Дибров, который отправился в Испанию, чтобы якобы прийти в себя после новости об измене, на самом деле вовсе не настолько сильно удручен. Как утверждает "Светский хроник", известный ведущий уже утешился с другой женщиной.

"У меня подруга пару недель назад видела его в рестике с очень-очень юной особой. Я так понимаю, он не переставал гулять и в браке. Там вряд ли кто страдает", - сообщил информатор.