Кабмин выделил деньги для поддержки приграничных регионов

Правительство России выделит дополнительные средства на поддержку бизнеса и жителей приграничных регионов - Курской, Белгородской и Брянской областей.

Так, Курская область получит дополнительно более 40 миллиардов рублей. Часть денег пойдет на выплату ежемесячных пособий в размере 65 тысяч рублей в связи с утратой имущества первой необходимости.

Общий объем финансирования, поступивший в Курскую область, уже превысил 100 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе кабмина.

На поддержку бизнеса будет выделено еще 650,5 миллиона рублей. Деньги пойдут на компенсации в результате вынужденного простоя и для сохранения рабочих коллективов. Сначала года на эти нужды было направлено более двух миллиардов рублей.

"Для нас крайне важно помочь гражданам и, конечно, предприятиям, где они трудятся, чтобы люди, которые лишились жилья, вернулись как можно быстрее к нормальной жизни и могли приобрести или построить дом", - подчеркнул премьер-министр России Михаил Мишустин (цитата по "Интерфаксу").