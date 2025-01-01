Церковный календарь на сентябрь 2025 года: главные праздники, традиции и приметы

В сентябре 2025 года верующих ждет несколько важных праздников. Многодневных постов нет, но есть несколько строгих однодневных. Подробнее о том, какие праздники отмечает православная церковь в сентябре 2025 года — в материале "ТВ Центра".
11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи
Строгий постный день, посвящён памяти мученической смерти святого Иоанна Крестителя.
В этот день строго запрещается веселиться, устраивать пиршества, особенно с мясом и алкоголем. В народе говорили: "На Ивана Постного — ни вина, ни мяса". Запрещено резать что-либо круглое, например, капусту или яблоки, в память о том, как была отсечена голова Предтечи. Считается, что нельзя начинать важные дела — они не увенчаются успехом.
21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы
Один из двунадесятых праздников, открывает церковный новолетний цикл.
Праздник светлый и радостный, его называют в народе "Малая Пречистая". В храмах проходят торжественные службы, а верующие просят у Богородицы помощи, защиты и утешения. В этот день часто устраивают крестные ходы, заказывают молебны о здравии. На Руси говорили: "Какова Пречистая, такова и осень". Погода в этот день считалась приметой на ближайшие месяцы.
27 сентября — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня
Также двунадесятый праздник. Посвящён обретению Креста Господня святой царицей Еленой и его воздвижению в Иерусалиме.
День строгого поста. В церквях совершается чин воздвижения креста. Народные приметы: "На Воздвижение землю движет" — начинаются холода, осень вступает в свои права. Считалось, что с этого дня змеи и всякая нечисть уходят в норы на зиму, поэтому в лес идти не стоит — "медвежья тропа закрывается".
В сентябре нет многодневных постов, но есть однодневные строгие посты:
1 сентября — Преподобного Симеона Столпника,
2 сентября — Пророка Самуила,
3 сентября — Апостола от 70-ти Фаддея,
4 сентября — Мученика Агафоника и с ним пострадавших,
5 сентября — Святителя Иринея Лионского,
6 сентября — Мученика Евтихия, ученика апостола Иоанна Богослова,
7 сентября — Апостола Тита,
8 сентября — Сретение Владимирской иконы Божией Матери,
9 сентября — Праведного отрока Артемия Веркольского,
10 сентября — Собор преподобных отцов Киево-Печерских (в Ближних пещерах),
11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи (один из великих праздников),
12 сентября — Святых благоверных князей Александра Невского и Даниила Московского,
13 сентября — Положение пояса Пресвятой Богородицы,
14 сентября — Начало индикта — церковное новолетие (новый церковный год),
15 сентября — Мучеников Маманта, Папы и Александра,
16 сентября — Священномученика Анфима, епископа Никомидийского,
17 сентября — Иконы Божией Матери "Неопалимая Купина",
18 сентября — Пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей Иоанна Предтечи,
19 сентября — Чуда Архистратига Михаила в Хонех (Михайлово чудо),
20 сентября — Мученика Созонта,
21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы (двунадесятый праздник),
22 сентября — Праведных Иоакима и Анны — родителей Богородицы,
23 сентября — Зачатие честного славного пророка Иоанна Предтечи,
24 сентября — Преподобного Феодора, князя Ярославского,
25 сентября — Преподобного Сергия Радонежского (обретение мощей),
26 сентября — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня (двунадесятый праздник),
27 сентября — Мученика Калистрата и с ним 49-ти мучеников,
28 сентября — Великомученицы Ефимии,
29 сентября — Преподобного Кукши Печерского,
30 сентября — Мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.