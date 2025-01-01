Лунный календарь стрижек на сентябрь 2025 года: как ухаживать за волосами

В сентябре настроение меняется: летняя легкость уступает место более серьезному образу. Люди возвращаются от отпусков, в салонах красоты становится оживленнее. Выбрать стрижку на сентябрь 2025 года с учетом фаз Луны поможет лунный календарь от редакции "ТВ Центра".

Фазы Луны

Растущая луна - 1 - 6 сентября,

Полнолуние - 7 сентября,

Убывающая луна - 8-20 сентября,

Новолуние - 21 сентября,

Растущая луна - 22-30 сентября.

Общие рекомендации

Сентябрь 2025 года начинается на растущей Луне — это хороший знак для всех, кто мечтает отрастить волосы. В этот период стрижка не только ускорит рост, но и укрепит корни. Особенно хорошо планировать поход в салон в первых числах месяца, когда организм еще не вошел в осенний ритм, но уже готов к обновлениям. Полнолуние 7 сентября потребует осторожности: организм в эти дни чувствителен, а волосы могут среагировать непредсказуемо. Лучше выбрать спокойные уходовые процедуры или просто дать волосам отдохнуть.

С 8 по 20 сентября Луна убывает —это время для тех, кто хочет надолго сохранить форму прически или избавиться от секущихся концов. Укороченные на убывающей Луне волосы будут расти медленнее, но станут гуще и крепче. Новолуние 21 сентября — день тишины, когда любые манипуляции с внешностью стоит отложить. Это своего рода косметическая пауза, идеальная для восстановления, но не для активных действий. С 22 сентября снова начинается рост Луны, а значит, можно возвращаться к стрижкам, ламинированию, окрашиванию и другим процедурам, направленным на обновление и рост.

Благоприятные дни

2, 3 и 5 сентября особенно благоприятны для стрижек. Волосы приобретут силу и блеск. Также хорошие дни — 26, 27 и 30 сентября. Эти даты подходят и для окрашивания, особенно если хочется, чтобы цвет держался долго и ложился равномерно.

Уходовые процедуры, включая маски, массаж кожи головы, обертывания и питательные спреи, лучше всего проводить на убывающей Луне — с 10 по 18 сентября, особенно благоприятны 11, 13 и 17 сентября. В это время волосы особенно восприимчивы к питанию и очистке.

Неблагоприятные дни

Не стоит планировать стрижку на 7 сентября — в Полнолуние волосы могут вести себя непредсказуемо. Осторожности требует и период Новолуния — 21 сентября: это не лучшее время для экспериментов и радикальных перемен. Также неблагоприятными считаются 8 и 20 сентября — периоды смены фаз, когда организм нуждается скорее в покое, чем во внешних вмешательствах.