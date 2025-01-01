Лунный посевной календарь на сентябрь 2025 год для садовода и огородника: благоприятные дни

В сентябре тепло ещё не спешит сдавать позиции, но все чаще, особенно по утрам, в воздухе чувствуется дыхание осени. В это время сад и огород требуют чуткого подхода, а работы всё ещё хватает. Поможет в этом лунный календарь от "ТВ Центра".

Фазы Луны

Растущая луна - 1 - 6 сентября,

Полнолуние - 7 сентября,

Убывающая луна - 8-20 сентября,

Новолуние - 21 сентября,

Растущая луна - 22-30 сентября.

Общие рекомендации

Растущая Луна в начале и в конце месяца (1–6 и 22–30 сентября) подходит для посева зелени, высадки саженцев плодовых деревьев, пересадки земляники, подкормки и полива. После полнолуния, с 8 по 20 сентября, Луна начинает убывать, и в этот период особенно хорошо заниматься уборкой корнеплодов, обрезкой, прополкой, перекопкой и подготовкой грядок к зиме. Новолуние (21 сентября) традиционно считается нейтральным, а иногда даже неблагоприятным временем для каких-либо активных действий: лучше дать растениям передышку и заняться уборкой территории или ремонтом инвентаря.

Нужно учитывать и погодные условия: в сентябре может быть как тепло и сухо, так и сыро и прохладно. Перед посадками важно следить за температурой почвы — особенно если речь идёт о зимнем чесноке или сидератах.

Благоприятные дни

Наиболее удачные периоды для посадки и пересадки — с 1 по 6 сентября и с 22 по 30 сентября, когда Луна находится в фазе роста. Эти дни подходят для высадки многолетников, зелени, клубники, а также для посева сидератов. Особенно эффективными могут быть 2, 3, 25 и 26 сентября. Подкормки и полив также стоит приурочить к этим датам, особенно если ожидаются сухие дни.

На убывающей Луне, с 10 по 18 сентября, особенно хорошо удаются работы с корнеплодами. Уборка картофеля (в зависимости от региона), моркови, свёклы, пастернака и редьки, а также заготовка корневищ и луковиц на хранение в это время дадут наилучший результат. Это также удачный период для борьбы с вредителями, обрезки и удаления старых растений.

Неблагоприятные дни

Полнолуние (7 сентября) и новолуние (21 сентября) — дни, когда растения уязвимы. В это время стоит воздержаться от посадок, пересадок, активных обработок и полива. Также не рекомендуется проводить обрезку, можно случайно ослабить растения перед наступающей прохладой. Кроме того, 8 и 20 сентября, находящиеся на границе лунных фаз, также могут быть нестабильными и не слишком подходящими для огородных подвигов.

Посадки по датам

1–3 сентября — отличное время для посадки зелени (укроп, петрушка, салат), многолетников и клубники. Можно посадить ревень или щавель, если почва ещё тёплая.

4–6 сентября — посев сидератов (фацелия, рожь, горчица) на освободившиеся грядки. Подходят также луковичные декоративные культуры.

10–12 сентября — уборка картофеля, моркови, свёклы, заготовка корнеплодов на зиму.

13–15 сентября — обрезка отцветших побегов, зачистка грядок, прополка, компостирование.

16–18 сентября — посадка озимого чеснока и лука. Можно высаживать луковицы тюльпанов и нарциссов.

22–24 сентября — снова хорошие дни для сидератов и пересадки клубники. Подходят для обработки почвы и мульчирования.

25–26 сентября — благоприятные даты для пересадки плодовых кустарников, декоративных деревьев, в том числе хвойных.

28–30 сентября — можно завершить работы в саду, внести калийно-фосфорные удобрения, провести влагозарядковый полив.