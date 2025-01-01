Точный лунный календарь для комнатных растений на сентябрь 2025 года

Осень вступает в свои права, однако комнатные растения продолжают жить своей жизнью. Сентябрь подходит для пересадок, подготовки к зимовке. Выбрать лучшие даты для работы с домашними растениями поможет лунный календарь от "ТВ Центра".

Фазы Луны

Растущая луна - 1 - 6 сентября,

Полнолуние - 7 сентября,

Убывающая луна - 8-20 сентября,

Новолуние - 21 сентября,

Растущая луна - 22-30 сентября.

Общие рекомендации

С приходом осени стоит пересмотреть "рацион" комнатных растений. Рост у большинства замедляется, поэтому с подкормками нужно быть аккуратнее. Освещения становится меньше — некоторые цветы стоит переместить ближе к окнам. Особенно чувствительные к свету растения могут нуждаться в дополнительной подсветке. Сентябрь — время, когда можно заняться санитарной обрезкой, подготовкой к зимнему периоду и пересадкой растений, если она действительно необходима.

Растущая Луна в начале и конце месяца благоприятствует активному развитию: в это время особенно хорошо приживаются черенки, быстрее растут корни и лучше укореняются растения. Полнолуние и новолуние, наоборот, считаются "глухими" периодами, когда земля и растения уязвимы, а любые манипуляции могут привести к печальным последствиям. Убывающая Луна — время для более спокойных процедур: санитарной обрезки, избавления от вредителей, пересадки крупных растений, которые нуждаются в обновлении почвы.

Благоприятные дни

Если вы планируете пересадку, прищипку, размножение или просто лёгкое обновление почвы, ориентируйтесь на следующие даты: 2, 3, 5, 6, 22, 23, 26, 27 и 30 сентября. В эти дни Луна растёт, и растения, как правило, легче адаптируются к переменам.

Также стоит обратить внимание на период убывающей Луны с 8 по 20 сентября — особенно 12, 13, 16 и 18 числа. Это подходящее время для пересадки взрослых растений, удаления сухих листьев и борьбы с грибковыми заболеваниями.

Неблагоприятные дни

Лучше воздержаться от любых манипуляций с растениями в дни полнолуния (7 сентября) и новолуния (21 сентября). В эти дни жизненные соки растений либо замирают, либо направлены вглубь, что делает любую пересадку, черенкование или даже рыхление почвы потенциально травматичным. Также 1, 8 и 24 сентября могут быть не самыми удачными: энергетика этих дней нестабильна, и лучше просто наблюдать.

Посадки по датам

2–3 сентября — отличное время для пересадки ампельных и лиственных растений.

5–6 сентября — стоит укоренить черенки фикусов, монстер и других быстрорастущих видов.

12–13 сентября — можно заняться пересадкой крупных растений, таких как драцена или юкка, особенно если растение нуждается в обновлении грунта.

16 сентября — хороший день для избавления от вредителей: обработка фунгицидами и пересадка повреждённых растений.

22–23 сентября — время для посадки луковичных: гиппеаструм, амариллис, гименокаллис.

26–27 сентября — можно высевать семена декоративно-лиственных растений, таких как колеус.

30 сентября — финальный день месяца с отличной лунной энергетикой: подходит для пересадки любых молодых растений и подготовки черенков к укоренению в октябре.