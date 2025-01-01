Лунный календарь покупок на сентябрь 2025 года: когда лучше тратить деньги

Со сменой времени года меняются и настроение, и планы, и гардероб. После сезона отпусков может возникнуть необходимость пересмотра бюджета. Сориентироваться в тратах поможет лунный календарь трат и покупок на сентябрь 2025 года от "ТВ Центра".

Фазы Луны

Растущая луна - 1 - 6 сентября,

Полнолуние - 7 сентября,

Убывающая луна - 8-20 сентября,

Новолуние - 21 сентября,

Растущая луна - 22-30 сентября.

Общие рекомендации

Растущая Луна (1–6 и 22–30 сентября) считается временем удачных вложений, особенно если речь идет о покупках техники, обучении, инвестиций в дом и здоровье. Полнолуние (7 сентября) стоит воспринимать с осторожностью: эмоциональный фон в этот день нестабилен, легко поддаться импульсу и купить то, что вовсе не нужно. Убывающая Луна (8–20 сентября) — неплохой период для распродаж, замены старого и покупки практичных, утилитарных вещей. А вот новолуние (21 сентября) — момент нестабильный: в такие дни сложно правильно оценивать выгоду и качество, поэтому любые крупные траты лучше отложить.

Благоприятные дни

Особенно удачными в сентябре для покупок обещают стать дни на растущей Луне — с 1 по 6 и с 22 по 30 сентября. Это время хорошо подходит для приобретения техники, мебели, офисных принадлежностей, одежды к осенне-зимнему сезону, а также всего, что связано с саморазвитием — от книг до абонементов в спортзал. 5 и 25 сентября выделяются как особенно гармоничные дни для крупных приобретений: покупки, совершённые в это время, будут радовать своей функциональностью и оправдают затраты.

Неблагоприятные дни

Самыми рискованными в сентябре станут 7 и 21 числа — дни полнолуния и новолуния. Именно в эти периоды высока вероятность нерациональных трат, конфликтов на почве денег и эмоциональных срывов, которые могут вылиться в незапланированный шопинг. Также с осторожностью стоит относиться к 9 и 13 сентября: в эти дни Луна формирует неблагоприятные аспекты, провоцирующие поспешные решения и неоправданные надежды на "выгодную цену".

Траты по датам

2–3 сентября — отличные дни для покупки техники, смартфонов и другой электроники: велика вероятность удачных акций и долгого срока службы новых устройств.

4–5 сентября — благоприятное время для приобретения одежды, особенно деловой и школьной: все купленное будет долго носиться и соответствовать ожиданиям.

6 сентября — хорошо покупать товары для дома, в том числе предметы уюта и декора.

10–12 сентября — стоит обратить внимание на распродажи, особенно в сфере ремонта и дачных товаров.

15–16 сентября — удачны небольшие, но полезные покупки: канцтовары, кухонная утварь, полезные мелочи.

22–23 сентября — лучшее время месяца для вложений в здоровье и образование. Абонемент в спортзал, курс иностранных языков или новый компьютер — всё это будет особенно уместно.

24–25 сентября — подходят для покупки мебели, техники, оформления подписок и длительных сервисов.

27–28 сентября — время для эстетических приобретений: аксессуары, парфюмерия, украшения. Покупки в эти дни будут поднимать настроение.

30 сентября — завершение месяца под покровительством растущей Луны — подходящее время для планирования бюджета на октябрь и покупок "впрок".