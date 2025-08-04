СДЭК предупредил о проблемах с доступом в личный кабинет

Россияне массово жалуются на сбои в работе службы доставки СДЭК.

Наиболее число жалоб было зафиксировано около 10:30 мск в Адыгее, Санкт-Петербурге, Хабаровской крае, ЯНАО и Ярославкой области, сообщает портал DownDetector. Пользователи не могут зайти в личный кабинет, где можно отследить отправление.

В логистической компании признали факт сбоя и сообщили, что работают над устранением неполадок, передает РИА Новости.

Это уже не первый сбой в СДЭКЕ за последние дни. 1 августа пользователи жаловались на загрузку сайта и приложения. В компании объяснили, что неполадки были связаны с техническими работами.