На ВДНХ прошёл заключительный этап чемпионата России по кибатлетике

На ВДНХ сегодня прошёл заключительный этап чемпионата России по кибатлетике. Это особый вид спорта для людей с ограниченными возможностями.

Участники используют современные технические средства реабилитации, в том числе протезы и электроколяски. В состязаниях приняли участие 150 человек. Они выполняли различные задания, требующие координации, преодолевали полосу препятствий.

Этот чемпионат - часть крупного проекта, который предполагает запуск специализированных площадок для реабилитации участников СВО.