В МГИМО стартовал шахматный турнир, посвященный 80-летию ООН

Шахматный турнир, посвященный знаковому юбилею – 80-летию Организации Объединенных Наций, стартовал сегодня в одном из ведущих вузов страны МГИМО.

Мероприятие проходит в формате серии дружеских поединков, участвуют школьники и студенты, к ним присоединились преподаватели и дипломаты. Среди почетных гостей - знаменитые спортсмены, в том числе Вячеслав Фетисов, который также является послом доброй воли ООН.

Прославленный хоккеист совершил торжественный первый ход турнира. Открывая соревнования, он отметил символичность места его проведения.

"Неслучайно, что здесь сегодня открывается этот турнир. Я как никто, наверное, практически с юных лет являюсь послом, потому что вся моя спортивная карьера проходила в период холодной войны, когда дипломаты работали на своем фронте, а спортсмены делали то, что должны делать - объединяться", - отметил Вячеслав Фетисов, посол доброй воли ООН.