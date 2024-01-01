Кушанашвили рассказал, как спасается от рака: "Это очень непредсказуемая, подлая, вероломная болезнь"

Год назад Отар Кушанашвили признался, что проходит лечение от рака. У ведущего была уже четвертая стадия заболевания. Но после нескольких операций ему стало лучше.

В новом интервью прославленный ведущий рассказал о том, как, несмотря на улучшение своего состояния, продолжает бороться со смертельно опасным недугом. По его словам, в этом ему помогают дисциплина и желание жить.

"У меня бывают очень плохие дни, когда болезнь эта поганая скручивает в бараний рог, отправляет в нокдаун (но не в нокаут). Я оземь шмякаюсь и ползаю по полу. Это очень непредсказуемая, подлая, вероломная болезнь. И на нашей перенаселенной лауреатами Нобелевской премии планете нет человека, нашедшего антидот от рака. Но с каждым днем я чувствую себя все лучше и лучше. Внешне я похож на разгильдяя, но мне хватает ума выполнять все предписания врачей. От старухи с косой спасут только дисциплина и жажда жизни. Со вторым у меня никогда не было проблем, а первое – это неизбежность", - поведал Отар Кушанашвили "КП".

Шоумен, известный своими острыми и остроумными высказываниями в адрес знаменитостей, рассказал, что однажды даже спросил у врача, есть ли связь между "не очень умным прошлым" и тем, что заболел. Тот ответил, что нет. По его словам, "это лотерея".

"Когда говорят в утешение вроде того, что Бог прибирает лучших, я не хочу это слышать... Семья, переживающая утрату, не утешится этим", - заявил ведущий.

Напомним, осенью 2024 года Отар Кушанашвили объявил о победе над онкологическим заболеванием. Он вернулся к работе и продолжил вести шоу "Каково?!". Журналист рассказывал, что в ходе лечения перенес операцию, несколько курсов химиотерапии и даже пережил три клинические смерти.