Собянин посетил обновленную школу в районе Зябликово

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин посетил школу №534 в районе Зябликово. В сентябре она откроется для учеников в обновлённом виде. Там провели реконструкцию в рамках новой программы по созданию современного образовательного пространства столичных школ. Как всё удалось сделать и где сейчас идут ремонтные работы?

Иван Жуков учился в этой школе сам и привел сюда четверых своих детей. Сегодня впервые увидел здание после реконструкции - и теперь вместе с дочерью-девятиклассницей снова хочет сесть за парту.

Трехэтажный учебный корпус на улице Мусы Джалиля построили в 1985 году. Комплексную реконструкцию начали весной прошлого года - теперь здание соответствует всем современным требованиям. Обновили фасад и кровлю, заменили коммуникации, обустроили светлые и просторные учебные классы.

Сегодня обновленную после реконструкции школу посетил мэр Москвы Сергей Собянин. Закупили и все необходимое оборудование. В кабинете информатики - новые компьютеры, интерактивная доска, а сам класс теперь может трансформироваться.

Многофункциональный актовый зал, уютная столовая, современный спортивный и гимнастический залы. Главное - комфортная образовательная среда. С нового учебного года здесь будут заниматься 775 учеников с 5 по 11 класс.

Теперь здесь созданы все условия для труда и творчества. В школе работают военно-патриотический, туристический и волонтерский клубы. А спортивные занятия и кружок по робототехнике будет открыт не только для учеников школы, но и для всех желающих. Всего к началу учебного года в Москве откроют более 50 школ, прошедших реконструкцию.