Недоношенную тройню спасли в перинатальном центре им. Кончаловского

Недоношенную тройню спасли московские медики: об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова. В перинатальном центре Кончаловского на свет появились девочки с массой тела менее 1800 грамм. Однако с помощью уникальных методик врачам удалось подарить новорожденным шанс на жизнь. Как доктора выхаживают родившихся раньше срока?

В этой дружной семье сейчас все чувствуют себя хорошо - и мама, и маленькие "носики" - три красавицы-сестрёнки. Врачи больше 20 суток вели борьбу за жизнь сестёр-тройняшек. Поначалу беременность у их мамы протекала нормально. Но на ультразвуковом обследовании на 29 неделе выявили серьезную угрозу - истмико- цервикальную недостаточность. А это угрожало преждевременными родами, причем, в любой момент. Будущую маму сразу же направили в перинатальный центр больницы Кончаловского - под круглосуточное наблюдение специалистов.

"С самого первого появления пациентки в нашем перинатальном центре оказана была полная помощь, проведено полное обследование, и начало родовой деятельности не явилось каким-то фактом неожиданности для нашего перинатального центра", - сообщил Геннадий Артеменко, заведующий перинатальным центром ГКБ им. М.П. Кончаловского.

Когда на сроке тридцать недель у пациентки отошли воды, было принято решение провести экстренное кесарево сечение.

"Мы доставали не одного ребёнка. Не двух, а сразу трёх. Задействованы были три акушерки, три врача детских для того, чтобы каждому малышу хватило внимания", - рассказала Светлана Ковзунова, врач-акушер-гинеколог Перинатального центра ГКБ им. М.П. Кончаловского.

Первой на свет появилась самая крохотная девочка - весом 1 килограмм 360 граммов и ростом 40 сантиметров. Следом за ней сестренка ростом в 43 сантиметра и весом 1730 граммов. Вес и рост третьей тоже были критическими. Всех моментально подключили к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. И три недели они провели в реанимации, в специальных кювезах.

"Реанимация оснащена высокотехнологичным оборудованием, здесь есть кювезы, которые держат свою влажность, температуру. Неинвазивная респираторная поддержка, инвазивная респираторная поддержка", - сообщил Александр Филиппов, заведующий ОРИТН Перинатального центра ГКБ им Кончаловского.

А потом еще месяц уже в отделении патологии тройняшки учились самостоятельно дышать, есть, постепенно набирали вес. И наконец встретились со счастливым отцом и старшей сестрой.

За первые полгода 2025-го в Москве родились 463 двойни и четыре тройни. В столице на сегодняшний день шесть перинатальных центров, где работают с новорождёнными, появившимися на свет раньше срока. Инновационные подходы, высокотехнологичное оборудование позволяют и принимать роды любой сложности и выхаживать детей с даже экстремально низким весом.