Павильон "Экономика Москвы" – главная достопримечательность парка "Музеон"

Развивать бизнес, сформировать бюджет или построить современные жилые кварталы сможет любой желающий в павильоне "Экономика Москвы" который начал работать в парке "Музеон" в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030". Программа насыщенная. Ожидаются в том числе встречи с известными экономистами, предпринимателями и блогерами.

Павильон "Экономика Москвы" на ближайшие полтора месяца, пожалуй, главная достопримечательность парка "Музеон". Заметный, технологичный, манящий. Площадку с нуля построили там, где большой пешеходный трафик. Под стать и наполнение. Реальные экономические процессы разложили на составляющие и наглядно представили в виде игры.

Посетителям предлагают построить мегаполис мечты и заодно попробовать себя в роли городского управленца: сформировать бюджет, развивать бизнес, строить жилые кварталы. В помощь - VR – технологии и дополненная реальность.

Под образовательную задачу приспособлен каждый сантиметр площади. По периметру – игровое поле "Экономикон". Настоящий лабиринт из комиксов для тех, кто помладше.

"У нас была сейчас викторина на знание экономики Москвы"; "Можно проходить викторины, отвечать на вопросы, зарабатывать баллы", - говорят посетители павильона "Экономика Москвы".

Насыщенная программа в лектории. 150 встреч о современных тенденциях и личном опыте проведут известные экономисты, предприниматели и блогеры.

"Для того чтобы принимать правильные, взвешенные решения, нам, безусловно, нужны знания экономики в целом, знания экономики города. Считаем, что те знания, которые будут получать наши посетители, они, безусловно, пригодятся им. Неважно, это обычный житель города или это предприниматель", - рассказала Марина Мялькина, руководитель пресс-службы комплекса экономической политики правительства Москвы.

Расписание активностей - на сайте форума-фестиваля "Москва 2030". Вход бесплатный.