Народный артист Николай Бурляев представил новую книгу

Народный артист России Николай Бурляев в день своего 79-летия представил новую книгу "Близнецы". Презентация прошла в Мастерской "12" Никиты Михалкова.

Эта история дух братьев, оба талантливы, но один из них идёт к свету, а другой на дно. Рукопись была написана ещё 46 лет назад. Но даже получив высокую оценку профессионалов, автор отправил её в стол на три десятка лет. Затем она была издана в рамках трёхтомника, и вот сейчас спустя ещё 12 лет выходит уже отдельная повесть, которую автор переработал, учитывая сегодняшние реалии.