Кремль подтвердил возможную встречу Путина и Уиткоффа

В Кремле не исключают возможность встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.

Как ожидается, беседа может состояться на этой неделе, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Всегда рады контактам с господином Уиткоффом. Мы считаем их важными, содержательными и очень полезными", - заметил представитель Кремля.

Как ожидается, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетит Москву в среду или четверг – то есть за один-два дня до истечения срока ультиматума Трампа. По словам американского президента, если Москва не достигнет прогресса в урегулировании украинского кризиса, то в ее отношении будут введены вторичные пошлины.