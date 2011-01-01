Вскрылась правда о связях миллиардера-извращенца Эпштейна с королевской семьей: торговал не только детьми

В США не утихает скандал вокруг миллиардера Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле детьми. Буквально каждый день в прессе всплывают новые подробности о связях финансиста-извращенца с сильными мира сего, в том числе с президентом США Дональдом Трампом.

Одним из вовлеченных в скандал с Эпштейном был британский принц Эндрю. О его связях с финансистом стало известно еще в 2015 году. Сам Эндрю долгое время отмалчивался, а королевская семья всячески отрицала любые обвинения. Однако позднее ему все же пришлось признать наличие дружеских связей с миллиардером.

В 2019 году Букингемский дворец отстранил принца Эндрю от исполнения официальных обязанностей. Спустя два года королева Елизавета II лишила принца почетных воинских званий и роли покровителя ряда общественных организаций. Кроме того, он потерял право использовать официальный титул "Его Высочество", хотя сохраняет его за собой, как и титул герцога Йоркского.

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Но оказалось, что Эпштейн торговал не только несовершеннолетними. Все годы знакомства с принцем Эндрю миллиардер продавал его "самые сокровенные секреты" иностранным разведкам. Как пишет историк Эндрю Лоуни в своей книге "Право имеющий: взлет и падение дома Йорков", финансист использовал принца как трофей, а за удовлетворение своих фантазий Эндрю расплачивался разведданными.

"Принц был полезным идиотом, который давал ему респектабельность, доступ к политическим лидерам и бизнес-возможности. Он легко его эксплуатировал. Эндрю не понимал, что его использовали", - утверждает Лоуни (фрагмент книги публикует The Times).

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Среди покупателей секретов Эндрю оказались израильская служба "Моссад" и власти Саудовской Аравии. Передавал секретные данные Эпштейн и разведывательным органам Ливии во времена правления Муаммара Каддафи. О дружеских связях принца и ливийского диктатора стало известно еще в 2011 году.

Джеффри Эпштейн был арестован 6 июля 2019 года по обвинению в торговле детьми во Флориде и в Нью-Йорке. Спустя месяц он покончил с собой в тюремной камере.