Друг рассказал о тайных детях Юрия Антонова

В феврале Юрий Антонов отметил круглую дату. Прославленному артисту, музыканту исполнилось 80 лет. Светлые мелодии, трогательные строки - на его песнях выросло не одно поколение. Без преувеличения, каждая его работа - хит на долгие годы.

А вот о личной жизни юбиляра почти ничего неизвестно. Согласно информации из открытых источников, Юрий Антонов официально был женат трижды, у него есть дочь Людмила и сын Михаил. И если наследница певца живет за границей, то второй отпрыск - в Москве. Вот только по какой-то причине певец с ними не общается и предпочитает о них не распространяться.

Друг Юрия Антонова, поэт Владимир Ильичев, подтвердил, что у артиста двое детей, однако даже со своими близкими людьми он не желает говорить о личной жизни, передает "КП".

"Я знаю, что дочь Антонова живет во Франции. Есть у Юрия Михайловича и сын, но общения между ними нет. Мы с Юрием Михайловичем о его детях не говорим, это запрещенная тема", - отметил приятель певца.