Обвинение попросило в закрытом режиме рассмотреть дело о теракте в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл".

2-й Западный окружной военный суд удовлетворил просьбу прокуратуры и закрыл процесс, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее сообщалось, что дело будет рассматриваться в закрытом режиме, однако, по мнению прокурора, существует реальная угроза для участников процесса.

Рассмотрения резонансного уголовного дела по существу началось 4 августа .В Мосгорсуде усилили меры безопасности.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник". Вооруженные люди ворвались в здание и открыли огонь по людям. После атаки начался пожар. По последним данным, погибли 145 человек, более 500 пострадали. Возбуждено уголовное дело. Арестованы 19 человек, четверо из них непосредственные исполнители теракта. Установлено, что преступление было спланировано в интересах действующего руководства Украины.