Сегодня, 4 августа, ВС России нанесли групповой удар с применением ракет "Кинжал" и ударных дронов большой дальности по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны России.

Кроме того, подразделения группировки войск "Север" и "Южной" улучшили тактическое положение, а их коллеги из группы "Запад" и "Центр" - по переднему краю. Войска группы "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Успешно справляются с поставленными задачами бойцы "Днепра".

Ранее стало известно, что МВД России объявило в розыск четырех из десяти бывших глав Минобороны Украины. Михаил Коваль, Валерий Гелетей, Степан Полторак и Андрей Загороднюк занимали посты министров обороны после госпереворота на Украине в 2014 году. Их разыскивают по статье Уголовного кодекса.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.