Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака

Овны

Принарядитесь, ваш внешний вид сегодня - главный инструмент успеха. Смените скучную одежду на что-то более летнее, яркое, подчеркивающее вашу красоту.

Тельцы

Не тот день, когда дела - превыше всего. Устройте уютный вечер с тем, кто важен, пригласите друзей на посиделки или пересмотрите свои старые фотографии.

Близнецы

Возможно, вам напишет старый друг или бывший партнер. Готовьтесь почувствовать облегчение от того, что прошлое улетает, как листья с деревьев осенью.

Раки

Деньги на пороге, остался всего один шаг! Неожиданный возврат долга или внезапная скидка на то, что вы давно хотели – представителей этого знака ожидают приятные сюрпризы.

Львы

Ретро Меркурий будит воспоминания, а Венера подсказывает: пора побаловать себя! Покупка приятных мелочей или поход на пляж – почему бы и нет?

Девы

Вам скорее всего захочется тишины и покоя. Устройте себе мини-детокс от соцсетей, почитайте книгу, которую когда-то любили, прислушайтесь к себе.

Весы

Старые друзья сделают вас счастливыми. Вспоминать школьные истории, смеяться над старыми шутками, смотреть фото 10-летней давности – идеально!

Скорпионы

На работе сегодня может всплыть старая тема или проект, который вы почти забыли. Не спешите злиться - это шанс показать себя крутым профессионалом.

Стрельцы

День, когда прошлое помогает устроить будущее. Может, вы пересмотрите сериал из детства или найдете учебник из универа, что вдохновит на новые цели.

Козероги

С деньгами все получится, если не повторять прошлые ошибки. Пересмотрите бюджет и составьте план действий на будущее - осенью скажете себе "спасибо".

Водолеи

Партнерские отношения – тема, в которой вас поджидают сюрпризы. Кто-то из прошлого может вернуться – решайте сами, нужно ли вам это сейчас.

Рыбы

Пора пересмотреть привычки и образ жизни. Забота о здоровье, своем теле сегодня будет в кайф – без лишнего напряга и с приятными мыслями о будущем.