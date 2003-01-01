Что стало с непубличной дочкой Олега Газманова

Известно, что Олег Газманов дважды женился. В первом браке артиста на свет появился его старший сын Родион. Когда популярный исполнитель женился во второй раз, супруга Марина родила ему дочь Марианну. Она появилась на свет в декабре 2003 года. Кроме того, у Олега есть приемный сын Филипп (это ребенок Марины от первого брака).

Одно время семейство часто попадало в объективы камер, принимало участие в идиллических фотосессиях. Причем многие комментаторы в Сети не могли скрыть восхищения яркой внешностью Марианны. Единственная наследница Газманова является обладательницей густых рыжих волос и светлых сияющих глаз. Так, Марианна была одной из самых заметных фигур на балу дебютанток Tatler некоторое время назад.

Однако в какой-то момент дочь Олега Газманова вдруг пропала из виду. Чем сейчас занимается девушка, рассказала ее мать Марина на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". Она сообщила:

"Дочь учится быть управленцем на двух языках. И уже давно работает в дизайнерской компании. В следующем году диплом получит".

Напомним, что три года назад Марианна успешно окончила частную гимназию "Хорошкола", получив золотую медаль. Затем дочь Олега Газманова стала студенткой МГИМО, выбрав факультет международного бизнеса. По словам жены певца Марины, дочь никогда не собиралась пойти по стопам артиста и начинать певческую карьеру, в отличие от ее старшего брата Родиона.