Кремль напомнил Медведеву, кто определяет внешнюю политику России

В России внешнюю политику формулирует глава государства — российский президент Владимир Путин. Об этом напомнил в понедельник, 4 августа, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представителя Кремля попросили прокомментировать активную риторику заместителя председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведева в его социальных сетях. Резкие высказывания политика не остались без внимания президента США Дональда Трампа.

Дмитрий Песков напомнил, что в России "члены руководства страны имеют разные рабочие точки зрения на происходящие события и имеют разный настрой". В частности, "есть люди, весьма и весьма жестко настроенные и в Соединенных Штатах Америки, и в европейских странах".

Подчеркнув, что наличие различных мнений и позиций не является чем-то ненормальным, поскольку "так бывает всегда", представитель Кремля подчеркнул, что "главное, конечно, — это позиция президента Путина" (цитаты по ТАСС).

Ранее сообщалось, что когда Трамп назвал Медведева "бывшим президентом-неудачником", российский политик предложил американскому лидеру вспомнить "свои любимые фильмы про "ходячих мертвецов", а также то, как может быть опасна несуществующая в природе "мертвая рука".

Также Медведев подчеркивал, что "не Трампу диктовать, когда садиться за стол переговоров" России и Украине. Обращаясь к американским политикам, зампред Совбеза дал им совет: "Работайте ради Америки прежде всего, дедули!"